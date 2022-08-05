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«Рома» взяла Вейналдума в аренду у «ПСЖ». Договор предусматривает опцию выкупа

Иван Шитик
Корреспондент
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Джорджиньо Вейналдум.
Фото ФК «Рома».

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум продолжит карьеру в «Роме». Римский клуб взял игрока в аренду, сообщает сайт клуба.

Также договор предусматривает опцию выкупа игрока следующим летом.

Ранее появлялась информация, что аренда 31-летнего нидерландца обойдется римлянам в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Джорджиньо Вайналдум
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
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