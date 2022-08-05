Вейналдум: «Очень приятно стать игроком «Ромы»
Полузащитник Джорджиньо Вейналдум поделился эмоциями после перехода из «ПСЖ» в «Рому».
Римляне арендовали голландца у «ПСЖ» с возможностью последующего выкупа.
«Очень приятно стать игроком «Ромы». Все, с кем я советовался, положительно отзывались о клубе.
Своими усилиями «Рома» ясно дала понять, как сильно хочет моего прихода — это всегда придает уверенности. Болельщики тоже встретили меня фантастически», — сказал Вейналдум в интервью официальному сайту «Ромы».
В минувшем сезоне 31-летний голландец отметился тремя голами и тремя ассистами в 38 матчах за «ПСЖ».
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|0
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|0
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|0
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9
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10
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11
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
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|0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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