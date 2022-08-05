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Вейналдум: «Очень приятно стать игроком «Ромы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Джорджиньо Вейналдум поделился эмоциями после перехода из «ПСЖ» в «Рому».

Римляне арендовали голландца у «ПСЖ» с возможностью последующего выкупа.

«Очень приятно стать игроком «Ромы». Все, с кем я советовался, положительно отзывались о клубе.

Своими усилиями «Рома» ясно дала понять, как сильно хочет моего прихода — это всегда придает уверенности. Болельщики тоже встретили меня фантастически», — сказал Вейналдум в интервью официальному сайту «Ромы».

В минувшем сезоне 31-летний голландец отметился тремя голами и тремя ассистами в 38 матчах за «ПСЖ».

Джорджиньо Вайналдум
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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