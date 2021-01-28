Музаккьо назвал «Лацио» главной командой Рима

Новичок «Лацио» Маттео Музаккьо опубликовал новый пост в своем Instagram. 30-летний аргентинец назвал «орлов» главной командой Рима.

«Новая глава открывается, и я очень горд сделать это в главной команде столицы» — подписал Музаккьо фотографию с футболкой «Лацио».

Футболист пополнил состав римского клуба 27 января. Предыдущей командой Музаккьо был «Милан», где он отыграл лишь в двух матчах нынешнего сезона.