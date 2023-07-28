Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:15

Муту верит, что Миранчук сможет заиграть под руководством Гасперини

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Экс-игрок сборной Румынии Адриан Муту в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии.

— Что думаете о перспективах Алексея Миранчука, который вернулся в «Аталанту»?

— При Гасперини «Аталанта» поднялась, достойно играла в еврокубках. Наверное, поначалу Миранчуку было трудно адаптироваться к итальянскому футболу, но он точно сумеет это сделать. Гасперини — хороший тренер для него.

— Еще одна аренда — выход для Алексея?

— Ему нужно просто остаться и понять, что от него хочет Гасперини. И все получится!

В сезоне-2022/23 Миранчук провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.

Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь

Адриан Муту
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете
Украинка требует отстранить Мирру за лайки. Ястремская возмущена пассивностью WTA
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Найдено тело пропавшей при сплаве по реке в Бурятии туристки
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Индзаги: «Возвращение Лукаку? Эта история заслуживает другого завершения»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
2
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
3
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
4
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
17
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
19
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 - : -
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 - : -
19.08 21:45
Интер – Монца
 - : -
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости