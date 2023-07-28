Индзаги: «Возвращение Лукаку? Эта история заслуживает другого завершения»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал несостоявшееся возвращение Ромелу Лукаку в команду. В клубе разочарованы желанием игрока рассмотреть предложение «Ювентуса».

«Возвращение Лукаку? Эта история заслуживает другого завершения», — цитирует TMW Индзаги.

Ранее объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом Лукаку в «Ювентус». Также фанаты туринского клуба выступили против перехода 30-летнего игрока.

В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. Форвард в 37 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.