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Сегодня, 13:00

«Ибрагимович спрашивал меня, кто лучше: он или Роналдо. Хотелось спать, поэтому ответил — Златан». Интервью Муту

Микеле Антонов
Корреспондент
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Златан Ибрагимович и Адриан Муту.
Фото Getty Images
Разговор с легендой румынского футбола.

Адриан Муту успел поиграть во многих топ-клубах: «Челси», «Фиорентине», «Ювентусе», «Интере», а сейчас прокладывает себе путь к звездам в качестве тренера. Недавно румын возглавил «Нефтчи» и сразу столкнулся с серьезной проверкой в матче против «Фенербахче» на Кубке PARI Премьер. А потом приехал в Москву и перед встречей со «Спартаком» дал эксклюзивное интервью «СЭ».

Нигматуллин — диджей? Вау!

— О чем первым делом подумали, когда узнали, что надо лететь в Россию?

— Хотел приехать как можно быстрее, чтобы приступить к тренировкам. Для нас это хорошая возможность подготовиться к квалификационному раунду Лиги Конференций.

— Как вам Москва? Знаю, вы уже посетили Красную площадь.

— Прекрасный город! Я и раньше здесь бывал. Впервые приехал сюда на какой-то турнир в десять лет. Тогда мы тоже гуляли по Красной площади.

— Москва с тех пор сильно изменилась.

— В лучшую сторону! Сейчас это совершенно другой город! Огромный, куча высоких зданий. Понравился мне и Петербург. Бульвары, каналы — очень мило. К сожалению, видел там не так уж много.

— В Эрмитаж успели заглянуть?

— А я уже был там в свое время. Помню, позвонил оттуда маме, она сразу стала расспрашивать о Петербурге. Рассказала, что приезжала туда лет пятнадцать назад, когда это еще был Ленинград. Да-а, город очень красивый. Но как же у вас холодно! Даже летом! Не представляю, что творится зимой...

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— Помните матч в Раменском 22 года назад? Вы тогда забили Руслану Нигматуллину, с которым до этого пересеклись в «Вероне».

— Точно! Я был в «Парме», играли с ЦСКА. Помню Газзаева с его усами... А в ответном матче при счете 2:2 я забил решающий гол, который позволил нам пройти дальше.

— С Нигматуллиным поддерживаете отношения?

— Уже много лет не общались. Чем он занимается?

— Руслан теперь диджей. Живет в Майами.

— Вау! Вы меня удивили. Вот уж не думал, что его жизнь настолько поменялась. Казалось, он будет главным тренером. Либо начнет работать с вратарями. В общем, останется в футболе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кошмарный сон

— Однажды вы вспоминали, как Златану приснился кошмар и посреди ночи он попросил вас сделать выбор: кто лучше — Ибрагимович или Роналдо. Что же ответили?

— Так как мы жили в одной комнате, и мне очень хотелось спать, я ответил: «Златан, конечно, ты!» На самом деле не могу сказать, кто из них лучше. Оба прекрасные форварды, но с разным стилем игры. У каждого за плечами великая карьера. С Ибрагимовичем мы друзья со времен «Ювентуса», до сих пор поддерживаем отношения.

— Читал, вы снимали с ним дом в Трансильвании, чтобы поохотиться на медведей.

— Неправда! Все говорили, что он приехал навестить меня, некоторые болельщики приходили к моему дому и хотели сфотографироваться со Златаном. Я отвечал, что его здесь нет. Но мне не верили. Он действительно тогда был в Румынии — только не со мной. Съездил на охоту и на следующий день улетел. Я удивился, что Златан мне даже не позвонил.

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— Он меткий стрелок?

— Не в курсе, потому что никогда не был с ним на охоте. Я ее не люблю. Наоборот, я большой фанат животных. Мне и жена запрещает охотиться.

— Недавно экс-министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что предлагал Ибрагимовичу российское гражданство. Можете представить Златана русским?

— Я не знал, что такое могло произойти. У него боснийские корни, плюс он швед. Получить еще и российский паспорт было бы странно. Интересно, что ответил Златан?

— История умалчивает.

— Понятно. (Смеется.)

Фото Global Look Press

«Челси» и Абрамович

— В 2003-м вы перешли из «Пармы» в «Челси». Каким запомнился Роман Абрамович?

— Невероятно амбициозный человек, который радовался каждой победе. Тогда он был лишь в начале своего футбольного пути. В итоге проделал невероятную работу и превратил «Челси» в топ-клуб. У меня очень хорошие отношения и с Абрамовичем, и с его сыном Николаем.

— С Тоддом Боули, новым владельцем «Челси», знакомы?

— Нет.

— Как относитесь к трансферу Михаила Мудрика за 100 миллионов евро?

— У каждого клуба своя стратегия. Но мне сложно ее комментировать, поскольку я не работаю в «Челси».

— Как отреагировали, когда Абрамович оставил клуб?

— Не знаю истинных причин его ухода. А рассуждать о политике не хочу. Единственное, что могу сказать — с «Челси» Абрамович выиграл всё! Это главное.

— Вслед за Абрамовичем ушла и Марина Грановская, его правая рука...

— Я с Грановской не знаком. Когда играл в «Челси», ни разу ее не видел.

— Флоран Малуда сказал в интервью, что Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Разделяете мысль?

— Я бы сформулировал по-другому. Он сделал «Челси» значительно лучше!

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— Игроки «Челси» говорили, что Абрамович дарил им часы после знаковых побед. Вам тоже?

— Нет. Зато у нас были хорошие бонусы. А иногда давали сверх того, что прописано в контракте. Впрочем, во всех клубах так, в том числе и в «Ювентусе».

— Что можете сказать о работе с Моуриньо?

— Только хорошие слова. Великий тренер, один из лучших в мире. Выиграл за карьеру всё. Да, у Жозе были сложности, но сейчас неплохо получается в «Роме».

— «Челси» вы покинули со скандалом после того, как в вашей допинг-пробе обнаружили кокаин, пришлось заплатить гигантский штраф...

— Это было очень давно. Да и тема щепетильная. Не хотел бы к ней возвращаться.

— Тогда расскажите, как в конце карьеры вас в Индию занесло?

— Там был проект связанный с «Фиорентиной», которая владела 50 процентами акций клуба «Пуна Сити». Итальянцы пытались развивать футбол в Индии. Ну а я помогал чем только можно.

Футболист "Фиорентины" Александр Кокорин.
Фото Getty Images

Кокорин может возродить карьеру в «Фиорентине»

— Слышали об интересе «Челси» к Арсену Захаряну? Об этом даже Фабрицио Романо писал.

— Новостей слишком много, за всеми не уследишь. Кстати, с Фабрицио я знаком. Если он говорит о чем-то — не значит, что это обязательно произойдет. А вообще россияне — очень талантливая нация. Так было всегда. Русские футболисты могут играть в любой лиге мира! Я болею за них! Счастлив за Кокорина, который перешел в мою любимую «Фиорентину». У парня огромный талант. Если адаптируется в Италии — а такая проблема есть и у румын — покажет все, на что способен.

— Со стороны кажется, что румынам проще освоиться в Италии.

— Нет-нет, играть в серии А очень сложно. Это один из сильнейших чемпионатов в мире. Из моих соотечественников там были Киву, Раду, другие ребята... Получалось не у всех.

— Вы считаете, что Кокорин после «Ариса» может возродить карьеру в «Фиорентине»?

— Конечно! Я знаю его с малых лет. Талант Кокорина не вызывает сомнений. Просто ему нужно трудиться и проявлять настойчивость.

— «С малых лет» — со времен «Динамо»?

— Да. Я смотрел матчи этой команды, потому что она регулярно участвовала в еврокубках. У Кокорина был девятый номер и хорошая техника. Таким мне и запомнился.

— Зато в Италии два года назад он получил премию «Золотой унитаз».

— Впервые слышу.

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— Что думаете о перспективах Алексея Миранчука, который вернулся в «Аталанту»?

— При Гасперини «Аталанта» поднялась, достойно играла в еврокубках. Наверное, поначалу Миранчуку было трудно адаптироваться к итальянскому футболу, но он точно сумеет это сделать. Гасперини — хороший тренер для него.

— Еще одна аренда — выход для Алексея?

— Ему нужно просто остаться и понять, что от него хочет Гасперини. И все получится!

— Вы помните Доменико Кришито?

— Разумеется. Мы общались, когда я играл в «Ювентусе». Доменико тогда был очень молод. В «Зените» он стал легендой? Я не удивлен. Кришито не только отличный футболист, но замечательный человек.

— В России могли оказаться и вы. Правда, что в 2011-м подписали предварительный контракт с «Кубанью», которую в тот период тренировал Дан Петреску?

— Такого не было.

— Вам поступали предложения от российских команд?

— Нет. Я провел 15 лет в Италии, немного поиграл в Англии, во Франции, Индии, потом вернулся в Румынию. Если бы позвали в Россию — можно было бы рассмотреть такой вариант.

— Петреску бы вас проконсультировал.

— Наверняка. Хотя сейчас это будет сложновато — он же в Корее работает. Кстати, надо бы ему позвонить...

Фото Global Look Press

Хочу возглавить «Фиорентину»

— Когда-то в соцсетях вы анонсировали съемки в клипе Снуп Дога. Что за история?

— Я не был на съемочной площадке — просто какие-то фрагменты вставили в клип. Ничего интересного. Мне заплатили, я поучаствовал, не особо погружаясь в процесс.

— Знаете, что Квинси Промес с Мемфисом Депаем периодически выпускают треки и клипы?

— Наслышан. Ничего не имею против. Если есть талант — почему бы не попробовать себя в разных сферах?

— У вас есть профессиональная мечта?

— Однажды я бы хотел возглавить «Фиорентину». Очень люблю этот клуб. Ну а на данный момент сконцентрирован на работе в «Нефтчи», где нужно выкладываться на сто процентов и выполнить поставленные передо мной задачи — выиграть чемпионат и Кубок Азербайджана.

— Знаю, что вы следите за боями Хабиба Нурмагомедова.

— И Конора Макгрегора! Это два величайших бойца. Каждый их поединок смотрел с огромным удовольствием.

— В футболе противостояние Месси и Криштиану, в ММА — Хабиба и Конора. Кто же круче?

— Вопрос, на который у меня нет ответа. Да, в очном поединке победил Хабиб. Но и Макгрегор одна из главных фигур ММА. Месси и Криштиану тоже величайшие игроки последних лет. При этом по стилю совершенно разные. Ну и как из них выбрать лучшего?

Адриан Муту
Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Челси
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