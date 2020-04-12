«Можно не рисовать брови карандашом». Виалли победил рак

Известный футболист и тренер Джанлука Виалли сообщил, что победил рак. Последние два года итальянец боролся с раком поджелудочной железы.

— В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, — цитирует Football Italia 55-летнего Виалли. — Это было трудно физически и морально, даже такому сильному человеку, как я. Тесты не выявили признаков болезни, я счастлив.

Я снова могу смотреть на себя в зеркало, видеть растущие волосы. Можно больше не рисовать брови карандашом. Мне очень повезло.

Джанлука Виалли в качестве футболиста защищал цвета «Кремонезе», «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси». В лондонском клубе он на протяжении двух сезонов работал играющим главным тренером и выиграл с ним Кубок Англии, Кубок лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В сезоне-2000/01 Виалли работал с «Уотфордом», после чего не возвращался к тренерской деятельности.