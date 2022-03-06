Моуринью заявил, что больше не вернется на скамейку запасных «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пошутил на тему того, что он не присутствовал на двух матчах из-за дисквалификации.

«Моуриньо сказал, что у него все хорошо, и он не вернется на скамейку запасных!» — рассказал защитник Джанлука Манчини на DAZN.

Напомним, что Моуринью был дисквалифицирован на две игры серии А за «серьезные обвинения в адрес арбитра» в матче 26-го тура против «Вероны» (2:2).

«Рома» после 28 туров серии А занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков.