«Ювентус» решил пересмотреть условия нового контракта Дибалы из-за его частых травм

«Ювентус» из-за частых травм нападающего Пауло Дибалы решил пересмотреть контракт игрока, сообщает football-italia.

Руководство клуба считает, что ему стоит платить меньше, чем планировалось, так как Дибала стал часто травмироваться. У нападающего на данный момент шестая травма за сезон.

Ранее сообщалось, что агент игрока прибыл в Турин для проведения переговоров по контракту, который истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», на его счету 12 голов и 6 результативных передач.