Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:38

Моуринью о результативности Лукаку в «Роме»: «По крайней мере, никто не будет винить меня в том, что у него все плохо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результативность нападающего римлян Ромелу Лукаку.

В воскресенье, 1 октября бельгиец отличился в матче 7-го тура чемпионата Италии против «Фрозиноне» (2:0).

«По крайней мере, теперь никто не будет винить меня в том, что я не помогаю Ромелу забивать, что у него все плохо. Он может забивать не только за «Рому», но и за «Манчестер Юнайтед» или «Интер». К счастью, я — не тот тренер, который способен уничтожить хорошие качества Лукаку», — приводит Football Italia слова Моуринью.

Лукаку перешел в «Рому» на правах аренды из «Челси» в конце августа 2023 года. 30-летний бельгиец забил 4 гола в 6 матчах за римлян во всех турнирах.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
1
0
Читайте также
«Ливерпуль» вдевятером проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ
УНИКС победил «Локомотив» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
Разведчик ЗВО рассказал о взятии в плен двух групп боевиков ВСУ под Артемовском
Минобороны Турции сообщило о воздушных ударах по объектам РПК на севере Ирака
Глава британского МИДа предостерег от прекращения поставок оружия Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Две голевые передачи Дибалы помогли «Роме» обыграть «Фрозиноне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
11
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
12
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
13
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
14
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
15
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
16
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
17
 Удинезе 7 0 4 3 4-12 4
18
 Эмполи 7 1 0 6 1-16 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
 2 : 0
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 0 : 4
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 3 : 0
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 2 : 2
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 0 : 0
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 2 : 0
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 - : -
2.10 19:30
Торино – Верона
 - : -
2.10 21:45
Фиорентина – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости