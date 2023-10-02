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Сегодня, 06:08

«Ювентус» хочет продлить контракт с Рабьо

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» работает над новым долгосрочным контрактом для полузащитника Адриена Рабьо, сообщает Mail Sport.

По данным источника, во время трансферного окна «Манчестер Юнайтед» пытался подписать 28-летнего игрока, но футболист отказался от перехода. Встреча совета директоров «Ювентуса» с представителем Рабьо и его мамой по обсуждению контракта запланирована на ноябрь.

Француз выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
11
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
12
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
13
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
14
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
15
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
16
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
17
 Удинезе 7 0 4 3 4-12 4
18
 Эмполи 7 1 0 6 1-16 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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