«Ювентус» хочет продлить контракт с Рабьо

«Ювентус» работает над новым долгосрочным контрактом для полузащитника Адриена Рабьо, сообщает Mail Sport.

По данным источника, во время трансферного окна «Манчестер Юнайтед» пытался подписать 28-летнего игрока, но футболист отказался от перехода. Встреча совета директоров «Ювентуса» с представителем Рабьо и его мамой по обсуждению контракта запланирована на ноябрь.

Француз выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.