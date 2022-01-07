Моуринью рассказал, как отказался работать в «Милане»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил, как отказался возглавить «Милан».

«Три года назад мне предложили эту работу. Три дня я думал об этом. Но сейчас я рад, что отказался. Доволен своим решение, глядя на все, что происходит», — цитирует Моуринью Football Italia.

В матче 20-го тура серии А «Милан» обыграл «Рому» со счетом 3:1. Римляне занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 32 балла.