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Локателли оценил игру «Ювентуса» в матче с «Наполи»

09:03
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли после матча серии А с «Наполи» (1:1) высказался о результатах команды.

«Думаю, есть определенное сожаление, так как мы хотели победить. Жаль, что мы пропустили первыми. Играли интенсивно, как просил тренер. Стараемся так играть на протяжении всего матча, чтобы не терять важные очки.

Нас ждет важный месяц, он может стать решающим. Впереди матчи с конкурентами, в которых нужно взять как можно больше очков», — цитирует Локателли Football Italia.

«Ювентус» набрал 32 очка в 20 турах серии А и расположился на 5 месте, «Наполи» с 40 очками расположился на 3 месте.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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