Аллегри считает, что «Ювентусу» мешала поспешность в матче с «Наполи»
04:16
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:1).
«У Наполи» не было четырех основных игроков, — цитирует специалиста Football Italia. — В прошлый раз у нас не хватало шести игроков. Такие вещи случаются. У нас были возможности открыть счет, но нам не хватало точности. Мы были слишком поспешными в последней трети поля. Нам удалось сравнять счет, но потом мы снова начали торопиться.
Нужно смотреть на это с позитивной точки зрения. Мы заработали одно очко. Я хотел бы, чтобы мы были спокойнее и сосредоточеннее в финальной трети поля, но это зависит и от характеристик игроков".
У хозяев отличился Федерико Кьеза, у гостей — Дрис Мертенс.
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