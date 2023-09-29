Моуринью: «Это худший старт сезона в моей карьере, но есть одно но»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Дженоа» (1:4) в матче 6-го тура чемпионата Италии.

«Это правда, это худший старт сезона в моей карьере, но есть одно но... До меня этот клуб ни разу не выходил в два финала еврокубков», — цитирует DAZN Моуринью.

«Рома» потерпела третье поражение в шести турах и с 5 очками опустилась на 16-е место в серии А.