«Рома» разгромно проиграла «Дженоа» и опустилась на 16-е место в серии А

«Рома» на выезде уступила «Дженоа» в матче 6-го тура серии А — 1:4.

Победу хозяевам принесли голы Альберта Гудмундссона (5-я минута), Матео Ретеги (45-я), Мортена Торсби (74-я) и Жуниора Мессиаса (81-я). Единственный гол римлян на 22-й минуте забил Брайан Кристанте.

«Рома» потерпела третье поражение в шести турах. Команда Жозе Моуринью с 5 очками опустилась на 16-е место в серии А. «Дженоа» с 7 очками поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Фрозиноне», а «Дженоа» в гостях встретится с «Удинезе». Обе игры пройдут 1 октября.