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Агент Лаутаро Мартинеса: «Мы собираемся обсудить с «Интером» новый контракт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алехандро Каманьо, представляющий интересы нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался о будущем игрока.

«Он получил несколько предложений... но Лаутаро всегда говорит мне: «Интер», и только «Интер». Он испытывает особые чувства к клубу и болельщикам. Он любит «Интер», команду. Мы собираемся обсудить новый контракт, ощущения отличные», — приводит слова Каманьо инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний аргентинец играет за «Интер» с 2018 года, действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Мартинес сыграл за команду 7 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Наполи 6 3 2 1 12-6 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 16:00
Лечче – Наполи
 - : -
30.09 19:00
Милан – Лацио
 - : -
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 - : -
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 - : -
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 - : -
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 - : -
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 - : -
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 - : -
2.10 19:30
Торино – Верона
 - : -
2.10 21:45
Фиорентина – Кальяри
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
П
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 3
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 5 1 0
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