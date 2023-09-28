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28 сентября, 23:51

«Лацио» сообщил, что защитник Романьоли сломал нос в матче с «Торино»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лацио» сообщил, что у защитника команды Алессио Романьоли диагностирован перелом носа.

Травму он получил в результате столкновения во время матча 6-го тура серии А с «Торино» (2:0). 28-летний футболист отыграл все 90 минут.

Пресс-служба клуба сообщает, что рентгеновские снимки показали перелом костей носа. Романьоли будет находиться под ежедневным наблюдением врачей и сможет сыграть в эти выходные в защитной маске.

«Лацио» 30 сентября встретится с «Миланом» в 7-м туре серии А.

Алессио Романьоли
ФК Лацио
ФК Торино
0
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«Рома» разгромно проиграла «Дженоа» и опустилась на 16-е место в серии А
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Наполи 6 3 2 1 12-6 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
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 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
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 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
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 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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Лацио – Торино
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