«Лацио» сообщил, что защитник Романьоли сломал нос в матче с «Торино»

«Лацио» сообщил, что у защитника команды Алессио Романьоли диагностирован перелом носа.

Травму он получил в результате столкновения во время матча 6-го тура серии А с «Торино» (2:0). 28-летний футболист отыграл все 90 минут.

Пресс-служба клуба сообщает, что рентгеновские снимки показали перелом костей носа. Романьоли будет находиться под ежедневным наблюдением врачей и сможет сыграть в эти выходные в защитной маске.

«Лацио» 30 сентября встретится с «Миланом» в 7-м туре серии А.