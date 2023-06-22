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Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации

Мария Гусева
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации. Специалист сообщил об этом в электронном письме, отправленном на имя главы совета Звонимира Бобана.

«Благодарю вас за приглашение присоединиться к футбольному совету УЕФА, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего участия в этой группе. Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение. Убедительно прошу Вас сообщить о моем решении также президенту Александру Чеферину. С уважением, Жозе Моуринью», — приводит Ansa текст письма.

60-летний специалист получил 4-матчевый бан за оскорбления арбитра финального матча Лиги Европы против «Севильи» (1:1, пен. 1:4). Моуринью был недоволен работой Энтони Тейлора в решающем матче Лиги Европы. Он оскорбил арбитра на парковке после окончания встречи.

Таким образом Моуринью пропустит большую часть матчей группового этапа Лиги Европы в сезоне-2023/24. Кроме того, УЕФА оштрафовал «Рому» на 55 тысяч евро за неподобающее поведение команды и ее болельщиков.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
УЕФА
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 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
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 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
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 Верона 38 7 10 21 31-59 31
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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