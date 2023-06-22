«Ювентус» и форвард «Лилля» Веа достигли соглашения по условиям контракта

«Ювентус» намерен выкупить нападающего «Лилля» и сборной США Тимоти Веа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «бьянконери» и 23-летний футболист достигли договоренности о личных условиях контракта. «Лилль» хочет выручить с продажи своего форварда не менее 15 миллионов евро. Туринцы готовы предложить французам полузащитника Дениса Закарию, чтобы снизить цену. В скором времени состоится повторная встреча между представителями клубов.

В сезоне-2022/23 Веа сыграл за «Лилль» 32 матча во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Контракт с клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.