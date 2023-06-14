Моуринью отказался возглавить «Аль-Ахли»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отклонил предложение «Аль-Ахли», утверждает Sky Italia.

По информации источника, 14 июня прошла решающая встреча Моуринью с президентом клуба из Саудовской Аравии Валидом Муатом, на которой 60-летний специалист подтвердил, что отказывается от предложения возглавить «Аль-Ахли», чтобы продолжить работу с «Ромой».

Португалец возглавляет римлян с 2021 года. В минувшем сезоне «Рома» с 63 очками заняла шестое место в серии А и вышла в финал Лиги Европы, где проиграла «Севилье» (1:1, пенальти — 1:4).