Моуринью дисквалифицировали на 10 дней за обвинения в адрес арбитра в серии А

Федерация футбола Италии назначила дисквалификацию главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

Моуринью назвал арбитра Даниэля Киффи «худшим судьей в мире» после его работы на матче римлян против «Монцы» (1:1) в 33-м туре серии А сезона-2022/23.

60-летний специалист пропустит 10 дней, начиная со старта сезона-2023/24. Ранее УЕФА дисквалифицировал Моуринью на 4 матча еврокубков за конфликт с арбитром Энтони Тейлором после финала Лиги Европы.