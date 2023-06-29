Дзаньоло: «Ювентус» — моя мечта»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло признался, что является фанатом «Ювентуса».

«Лига чемпионов или нет, это мало что меняет. «Ювентус» — моя мечта. С детства я хотел играть за них, а Погба — мой кумир», — цитирует Calciomercato Дзаньоло.

23-летний итальянец зимой перешел в турецкий клуб из «Ромы». За "Галатасарай" он сыграл 11 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.