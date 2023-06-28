Колыванов прокомментировал отмену 88 номера в итальянском футболе

Бывший нападающий «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов считает, что в современном футболе появляется много запретов.

«Если итальянцам так захотелось, то пускай. Это они, конечно, высоко взяли (смеется). Раньше цифры шли от 1-го номера до 11-го, кто в основном составе выходил. Потом появилась персонализация. Для кого-то каждое число что-то значит. Может, игрок родился в 1988-м году. Если футболист умеет играть футбол, вообще плевать, под каким номером он выходит на поле. Сейчас в современном футболе появилось много запретов. Раньше такого не было, если еще что-то запретят, я не удивлюсь. Не знаю, как на футболистов повлияет эта отмена. Возможно, на генетическом уровне эти цифры на кого-то влияли», — цитирует Колыванова Legalbet.

28 июня стало известно, что Федерация футбола Италии (FIGC), Министерство внутренних дел и Министерство спорта страны запретили футболистам играть под 88-м номером с начала следующего сезона из-за «антисемитской символики».