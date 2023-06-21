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Сегодня, 18:31

УЕФА дисквалифицировал Моуринью на 4 матча за оскорбление арбитра в финале Лиги Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил дисквалификацию на 4 матча еврокубков за оскорбление арбитра матча против «Севильи» (1:1, пенальти 1:4) в финале Лиги Европы.

60-летний специалист был недоволен работой Энтони Тейлора в решающем матче Лиги Европы. Он оскорбил арбитра на парковке после окончания встречи.

Таким образом Моуринью пропустит большую часть матчей группового этапа Лиги Европы в сезоне-2023/24.

Кроме того, УЕФА оштрафовал «Рому» на 55 тысяч евро за неподобающее поведение команды и ее болельщиков.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
Жозе Моуринью
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