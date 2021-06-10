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Мората продолжит выступать за «Ювентус»

15:34
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Форвард «Атлетико» Альваро Мората продолжит выступать за «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, туринский клуб продлил аренду 28-летнего футболиста до лета 2022 года. Официально о соглашении будет объявлено 14 июня.

В прошлом сезоне 28-летний Мората участвовал в 32 матчах серии А, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

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