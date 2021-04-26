Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мората хочет остаться в «Ювентусе»

06:38
Теги:

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у «Атлетико», может остаться в туринским клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний испанец хотел бы остаться в итальянском клубе. Туринцы могут продлить его аренду на следующий сезон за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Мората провел 40 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Шевченко прокомментировала победу над Андраде на UFC 261
Российский актер избил бывшего хоккеиста ЦСКА с англоязычным именем. Подробности инцидента
Гризманн сделал «Барселону» теневым лидером. В Шотландии вратарь пошел в атаку и шокировал Джеррарда

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд