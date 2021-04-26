Мората хочет остаться в «Ювентусе»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у «Атлетико», может остаться в туринским клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний испанец хотел бы остаться в итальянском клубе. Туринцы могут продлить его аренду на следующий сезон за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Мората провел 40 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.