«Фиорентина» готова заплатить за Гедеша 20 миллионов евро

«Фиорентина» хочет купить полузащитника «Валенсии» Гонсалу Гедеша, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, руководство «фиалок» готово заплатить за 24-летнего португальца 20 миллионов евро. «Валенсия» просит за игрока от 25 до 30 миллионов евро. «Фиорентина» планирует предложить Гедешу пятилетний контракт.