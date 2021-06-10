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«Фиорентина» готова заплатить за Гедеша 20 миллионов евро

14:19
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«Фиорентина» хочет купить полузащитника «Валенсии» Гонсалу Гедеша, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, руководство «фиалок» готово заплатить за 24-летнего португальца 20 миллионов евро. «Валенсия» просит за игрока от 25 до 30 миллионов евро. «Фиорентина» планирует предложить Гедешу пятилетний контракт.

В сезоне-2020/21 хавбек провел 34 матча за «Валенсию», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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