«Фиорентина» готова заплатить за Гедеша 20 миллионов евро
14:19
«Фиорентина» хочет купить полузащитника «Валенсии» Гонсалу Гедеша, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По данным источника, руководство «фиалок» готово заплатить за 24-летнего португальца 20 миллионов евро. «Валенсия» просит за игрока от 25 до 30 миллионов евро. «Фиорентина» планирует предложить Гедешу пятилетний контракт.
В сезоне-2020/21 хавбек провел 34 матча за «Валенсию», на его счету 7 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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