«Наполи» ведет переговоры с Бернардески

«Наполи» ведет переговоры с полузащитником Федерико Бернардески, сообщает на своем сайте журналист Джанлуки Ди Марцио. Неаполитанцы хотят заполучить игрока в качестве свободного агента.

По информации источника, 28-летний итальянец готов принять предложение «Наполи». В ближайшие дни состоятся новые прямые контакты для завершения переговоров.

Бернардески с 2013 года выступал за «Ювентус». В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах.