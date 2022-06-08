«Наполи» ведет переговоры с Бернардески
«Наполи» ведет переговоры с полузащитником Федерико Бернардески, сообщает на своем сайте журналист Джанлуки Ди Марцио. Неаполитанцы хотят заполучить игрока в качестве свободного агента.
По информации источника, 28-летний итальянец готов принять предложение «Наполи». В ближайшие дни состоятся новые прямые контакты для завершения переговоров.
Бернардески с 2013 года выступал за «Ювентус». В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|31
|
18
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|0 : 3
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|3 : 3
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|2 : 0
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|0 : 3
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|0 : 0
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|0 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10
Новости