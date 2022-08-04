«Монца» арендует защитника «Арсенала» Мари с правом выкупа

«Монца» согласовала переход защитника «Арсенала» Пабло Мари, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб арендует 28-летнего испанца с правом выкупа. В случае полноценного трансфера футболист подпишет контракт с командой до конца июня 2026 года.

В прошлом сезоне Мари выступал за «Удинезе» на правах аренды, на его счету 2 гола в 15 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.