Де Лигт поделился мнением о Криштиану Роналду
Форвард «Баварии» Маттайс де Лигт рассказал, что думает о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Роналду всегда хорошо относится к молодым игрокам, он готов помогать. Скоро ему исполнится 38 лет, однако он выглядит как 24-летний. Он все еще забивает голы пачками. Таким игроком можно только восхищаться. Считаю его лучшим футболистом мира в штрафной площадке. За ним нужно внимательно следить, иначе он поразит ваши ворота», — цитирует защитника TMW.
Де Лигт и Роналду вместе играл в «Ювентусе». Этим летом голландец перешел в «Баварию».
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13
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0-0
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16
|Специя
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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