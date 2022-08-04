Де Лигт поделился мнением о Криштиану Роналду

Форвард «Баварии» Маттайс де Лигт рассказал, что думает о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду всегда хорошо относится к молодым игрокам, он готов помогать. Скоро ему исполнится 38 лет, однако он выглядит как 24-летний. Он все еще забивает голы пачками. Таким игроком можно только восхищаться. Считаю его лучшим футболистом мира в штрафной площадке. За ним нужно внимательно следить, иначе он поразит ваши ворота», — цитирует защитника TMW.

Де Лигт и Роналду вместе играл в «Ювентусе». Этим летом голландец перешел в «Баварию».