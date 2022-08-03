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Спаллетти рассказал, почему доволен тем, что «Наполи» подписали Кварацхелию

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти доволен игрой полузащитника Хвичи Кварацхелии в товарищеском матче против «Жироны» (3:1).

«У него есть потенциал: он бьет, он техничен, он выходит из ситуации, когда никто этого не ждет. Он дает вам еще один вариант. Все это только замечают, а мы это знали (когда подписывали его. — Прим. «СЭ»), — цитирует Спаллетти TuttoNapoli.

В товарищеском матче Кварацхелия вышел на поле вместо травмированного Маттео Политано в середине второго тайма. На 80-й минуте хавбек реализовал пенальти.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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