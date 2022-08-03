Спаллетти рассказал, почему доволен тем, что «Наполи» подписали Кварацхелию
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти доволен игрой полузащитника Хвичи Кварацхелии в товарищеском матче против «Жироны» (3:1).
«У него есть потенциал: он бьет, он техничен, он выходит из ситуации, когда никто этого не ждет. Он дает вам еще один вариант. Все это только замечают, а мы это знали (когда подписывали его. — Прим. «СЭ»), — цитирует Спаллетти TuttoNapoli.
В товарищеском матче Кварацхелия вышел на поле вместо травмированного Маттео Политано в середине второго тайма. На 80-й минуте хавбек реализовал пенальти.
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17
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18
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|13.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Ювентус – Сассуоло
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