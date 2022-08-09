Салах посоветовал Вейналдуму перейти в «Рому»
Новичок «Ромы» Джорджиньо Вейналдум рассказал о роли бывшего одноклубника по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха в выборе клуба для продолжения карьеры.
«Я хотел подписать контракт из-за усилий, которые клуб предпринял ради меня. Я также говорил с Мо Салахом и Кевином Стротманом о клубе и городе, и я слышал только хорошие истории о нем», — цитирует полузащитника пресс-служба «Ромы».
Римляне арендовали голландца у «ПСЖ» с возможностью последующего выкупа.
В минувшем сезоне 31-летний голландец отметился тремя голами и тремя ассистами в 38 матчах за «ПСЖ».
Салах выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год.
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2
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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