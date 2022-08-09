Салах посоветовал Вейналдуму перейти в «Рому»

Новичок «Ромы» Джорджиньо Вейналдум рассказал о роли бывшего одноклубника по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха в выборе клуба для продолжения карьеры.

«Я хотел подписать контракт из-за усилий, которые клуб предпринял ради меня. Я также говорил с Мо Салахом и Кевином Стротманом о клубе и городе, и я слышал только хорошие истории о нем», — цитирует полузащитника пресс-служба «Ромы».

Римляне арендовали голландца у «ПСЖ» с возможностью последующего выкупа.

В минувшем сезоне 31-летний голландец отметился тремя голами и тремя ассистами в 38 матчах за «ПСЖ».

Салах выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год.