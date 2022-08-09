«Монца» арендует форварда «Наполи» Петанью с правом выкупа за 10 миллионов евро

«Монца» согласовала сделку по аренде нападающего «Наполи» Андреа Петаньи, сообщает журналист Николо Скира.

«Монца» арендует 27-летнего итальянца до конца сезона-2022/23 за 3 миллиона евро. Кроме того, клуб сможет выкупить футболиста за 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Петанья забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.