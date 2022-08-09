Матерацци объяснил, почему считает магией работу Моуринью в «Роме»

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился своими прогнозами о выступлении «Ромы» под руководством Жозе Моуринью в новом сезоне чемпионата Италии.

«Является ли «Интер» фаворитом серии А? Ну, другие команды хорошо укрепились. Моуринью создал в Риме невероятную атмосферу, создал магию между клубом, командой и болельщиками. У него есть опыт и доверие, чтобы требовать от игроков максимума.

Побеждать никогда не бывает легко, а Моу знает, как это сделать. Он объединил «Рому», и это настоящее чудо. В Риме это почти невозможно», — цитирует Матерацци La Gazzetta dello Sport.

14 августа «Рома» на выезде сыграет с «Салернитаной» в 1-м туре чемпионата Италии.