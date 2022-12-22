Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:47

Могилевец заявил, что игроки как Кварацхелия могут нарисовать фол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец высказался о бывшем игроке казанцев Хвиче Кварацхелии, который сейчас выступает за «Наполи».

«Правда ли что Кварацхелия поначалу плакал, когда на тренировках ему попадали по ногам? Точно кричал после фолов, иногда обижался и расстраивался. Но это нормально для молодого. Звезды на его позиции вроде Неймара делают то же самое. Возможно, Хвича в чем-то копировал его стиль, пытался равняться на него. Такие игроки могут изобразить что-то, нарисовать фол», — приводит слова Могилевца Sport24.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-eks-igrok-rubina-o-khviche-kopiroval-neymara-krichal-posle-folov-obizhalsya-takiye-mogut-narisovat-narusheniye
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Падения с моста на автобус, эвакуация на вертолете. Фанаты сорвали праздник сборной Аргентины
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН с флагом США в желто-голубых цветах
Госдума приняла регулирующий работу такси закон
Рогозин сообщил, что его ждет операция из-за ранения после обстрела в Донецке
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Португалии пытаются договориться с Моуринью о назначении тренером сборной
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости