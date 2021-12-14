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«Мне нравится результат, но не игра». Моуринью — о победе над «Специей»

Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче со «Специей»
03:35
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Специи» (2:0).

«Мне понравились два гола с угловых, потому что вчера мы 25 минут тренировали стандарты. Мне нравится результат, но не игра. Матч получился не таким сложным, однако в первом тайме мы теряли много легких мячей. Замена Смоллинга? Надеюсь, это скорее вопрос усталости. Что касается Дзаньоло — я не знаю, что с ним. Это не такая серьезная травма, но давайте подождем», — приводит слова Моуринью DAZN.

После этого матча «Рома» с 28 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, «Специя» с 12 очками — на 17-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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