«Мне нравится результат, но не игра». Моуринью — о победе над «Специей»
Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче со «Специей»
03:35
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Специи» (2:0).
«Мне понравились два гола с угловых, потому что вчера мы 25 минут тренировали стандарты. Мне нравится результат, но не игра. Матч получился не таким сложным, однако в первом тайме мы теряли много легких мячей. Замена Смоллинга? Надеюсь, это скорее вопрос усталости. Что касается Дзаньоло — я не знаю, что с ним. Это не такая серьезная травма, но давайте подождем», — приводит слова Моуринью DAZN.
После этого матча «Рома» с 28 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, «Специя» с 12 очками — на 17-й строчке.
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