«Интер» обдумывает продление контракта с 37-летним Хандановичем

Вратарь «Интера» Самир Ханданович может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба обдумывает продление соглашения с 37-летним словенцем. Сейчас игрок получает 3,5 млн евро в год. В случае продления контракта ему придется согласиться на понижение зарплаты до 1,5 — 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» достиг соглашения с вратарем Андре Онаной.

В текущем сезоне Ханданович провел 23 матча, в которых он пропустил 20 мячей, 9 раз сыграв на ноль.