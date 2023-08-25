Миранчука не включили в заявку «Аталанты» на матч против «Фрозиноне»

«Аталанта» опубликовала заявку на игру 2-го тура серии А против «Фрозиноне».

Встреча пройдет 26 августа.

В заявку бергамасков снова не попал российский полузащитник Алексей Миранчук. Ранее он пропускал игру против «Сассуоло» (2:0) в первом туре.

24 августа появилась информация, что «Торино» хочет снова арендовать 27-летнего россиянина, который выступал за команду в сезоне-2022/23. Кроме того, в этот же день полузащитник попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.