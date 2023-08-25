Орлов считает, что Кокорин еще может заиграть в «Фиорентине»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Кокорин — способный футболист. Если он сделал ментальный переворот у себя в голове, у него может получится в «Фиорентине». Но будет сложно. Эта команда претендует на еврокубки. Пожелаем Кокорину успеха», — цитирует Орлова Sport24.

32-летний форвард начал текущий сезон в расположении «Фиорентины». Он ни разу не выходил на поле.