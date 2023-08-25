Орлов считает, что Кокорин еще может заиграть в «Фиорентине»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».
«Кокорин — способный футболист. Если он сделал ментальный переворот у себя в голове, у него может получится в «Фиорентине». Но будет сложно. Эта команда претендует на еврокубки. Пожелаем Кокорину успеха», — цитирует Орлова Sport24.
32-летний форвард начал текущий сезон в расположении «Фиорентины». Он ни разу не выходил на поле.
Источник: Sport24
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|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Милан
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Лечче
|1
|1
|0
|0
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|3
|
8
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|1
|1
|0
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|
9
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|0
|1
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|1
|
10
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|1
|0
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|0
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|1
|
11
|Торино
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|- : -
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|- : -
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|- : -
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андреа Белотти
Рома
|2
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|
|
Марко Арнаутович
Интер
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|0
|1
|
|
Маттия Бани
Дженоа
|1
|0
|1
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|0
|1
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