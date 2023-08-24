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Сегодня, 12:31

Головин, Миранчук и Пиняев попали в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на сентябрьский сбор
Виктория Кравченко
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Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьский сбор команды. В список вошли 36 футболистов.

Впервые на сборы отправятся защитники Сергей Волков и Виктор Александров и полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов, Александр Юшин и Андрей Егорычев.

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва).

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все — «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва)

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба — «Урал», Екатеринбург), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва). Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

Сбор начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено позже.

Источник: https://rfs.ru/news/218774
Николай Комличенко
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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