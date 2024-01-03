Миранчук забил «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил в ворота «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
На 72-й минуте россиянин отличился с передачи Шарля де Кетеларе, сделав счет разгромным (3:0). За 9 минут до этого Миранчук отдал голевую передачу на бельгийца, который оформил дубль.
В активе Миранчука теперь пять результативных действий за «Аталанту» в текущем сезоне. До этого матча на его счету был 1 гол и 2 голевые передачи в 13 матчах во всех турнирах.
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|
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|4
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|36
|
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|
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|8
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|
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|5
|8
|19-23
|20
|
14
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
|23-31
|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|25-33
|16
|
17
|Верона
|18
|3
|5
|10
|15-24
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|
18
|Кальяри
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|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|- : -
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|- : -
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|- : -
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|- : -
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
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|7.01
|22:45
|
Рома – Аталанта
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|Г
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|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
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Доменико Берарди
Сассуоло
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Ромелу Лукаку
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Маркус Тюрам
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|
Оливье Жиру
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|И
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|Ж
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Антуан Макумбу
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|1
|2
|
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Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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Лечче
|13
|1
|3
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