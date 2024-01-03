Миранчук забил «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил в ворота «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

На 72-й минуте россиянин отличился с передачи Шарля де Кетеларе, сделав счет разгромным (3:0). За 9 минут до этого Миранчук отдал голевую передачу на бельгийца, который оформил дубль.

В активе Миранчука теперь пять результативных действий за «Аталанту» в текущем сезоне. До этого матча на его счету был 1 гол и 2 голевые передачи в 13 матчах во всех турнирах.