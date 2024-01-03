Миранчук отдал голевую передачу за «Аталанту» в матче против «Сассуоло» в Кубке Италии

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче против «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии.

На 63-й минуте с передачи россиянина забил Шарль де Кетеларе, который оформил дубль, сделав счет 2:0 в пользу бергамасков.

Миранчук совершил четвертое результативное действие в текущем сезоне. Ранее на его счету был 1 гол и 2 голевые передачи в 13 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.