Миранчук отдал голевую передачу за «Аталанту» в матче против «Сассуоло» в Кубке Италии
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче против «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии.
На 63-й минуте с передачи россиянина забил Шарль де Кетеларе, который оформил дубль, сделав счет 2:0 в пользу бергамасков.
Миранчук совершил четвертое результативное действие в текущем сезоне. Ранее на его счету был 1 гол и 2 голевые передачи в 13 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
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|3
|4
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|
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|
13
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|18
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|5
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|20
|
14
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
|23-31
|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|25-33
|16
|
17
|Верона
|18
|3
|5
|10
|15-24
|14
|
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|Кальяри
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|5
|10
|16-31
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|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|- : -
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|- : -
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|- : -
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|- : -
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
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|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
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|7.01
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Рома – Аталанта
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
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Ромелу Лукаку
Рома
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Пауло Дибала
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Оливье Жиру
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|И
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|Ж
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Антуан Макумбу
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|1
|2
|
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Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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Лечче
|13
|1
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