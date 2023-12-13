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Сегодня, 11:13

Миранчук вошел в символическую сборную 15-го тура серии А по версии FantaCalcio

Алина Савинова
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Издание FantaCalcio включило полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в символическую сборную 15-го тура серии А.

В матче против «Милана» (3:2) 28-летний россиянин вышел на поле на 82-й минуте и отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне он провел за «Аталанту» девять игр.

Символическая сборная 15-го тура чемпионата Италии выглядит следующим образом: Владимиро Фальконе («Лечче»), Федерико Гатти («Ювентус»), Лукас Мартинес («Фиорентина»), Федерико Димарко («Интер»), Алексей Миранчук (Аталанта), Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян (оба — «Интер»), Маттиа Дзаканьи («Лацио»), Джошуа Зиркзе («Болонья), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»).

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
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16.12 17:00
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