Миранчук вошел в символическую сборную 15-го тура серии А по версии FantaCalcio

Издание FantaCalcio включило полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в символическую сборную 15-го тура серии А.

В матче против «Милана» (3:2) 28-летний россиянин вышел на поле на 82-й минуте и отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне он провел за «Аталанту» девять игр.

Символическая сборная 15-го тура чемпионата Италии выглядит следующим образом: Владимиро Фальконе («Лечче»), Федерико Гатти («Ювентус»), Лукас Мартинес («Фиорентина»), Федерико Димарко («Интер»), Алексей Миранчук (Аталанта), Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян (оба — «Интер»), Маттиа Дзаканьи («Лацио»), Джошуа Зиркзе («Болонья), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»).