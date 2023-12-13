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Сегодня, 17:14

Скончался чемпион Европы-1968 Антонио Юлиано

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Наполи» сообщила о смерти экс-полузащитника команды Антонио Юлиано.

Юлиано скончался на 81-м году жизни.

«Это один из худших дней в истории «Наполи» и его болельщиков. Антонио Юлиано, который на протяжении двух десятилетий представлял «Наполи», скончался. Для тех, кто его не знал, стоит рассказать, кем он был и что представлял для нашего города. Прощай, Тотонно!» – сказано в сообщении пресс-службы неаполитанцев.

Юлиано выступал за «Наполи» с 1962 по 1978 годы. С командой он дважды становился обладателем Кубка Италии и два раза выигрывал серебро чемпионата страны. Он завершил карьеру в «Болонье» в 1979 году.

В 1968 году Юлиано стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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Миранчук вошел в символическую сборную 15-го тура серии А по версии FantaCalcio
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
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16.12 17:00
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Наполи – Кальяри
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Сассуоло

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