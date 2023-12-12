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Тетрадзе заявил, что в России Кварцехелию подготовили к Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом футболист «Динамо» и сборной России, ныне тренер Омари Тетрадзе рассказал, почему не все перспективные грузинские игроки пробиваются наверх.

«Топ-поколение молодых грузин? Их могло быть еще больше. Но проблема в том, что большинство из них просто теряются при переходе во взрослый футбол. Команды Премьер-лиги не уделяют должного внимания молодежи. Всем нужен только результат — здесь и сейчас. Для молодого игрока нужно создавать условия, чтобы он прогрессировал. Элементарно построить базу, чтобы ребята могли там отдыхать, восстанавливаться, питаться. Но этого нет, поэтому они и деградируют. Хвича сделал себя сам. Базу ему дали в Грузии, но, если бы там с ним по-настоящему работали, сейчас он бы был одним из лучших игроков мира. О чем говорить, если его в свое время выгоняли из «Динамо» Тбилиси! За «Рустави» он провел всего один сезон, в котором забил 1 гол. Он не был железным игроком основы, тренеры ему не доверяли. Хорошо, что вовремя уехал в Россию, где его подготовили к Европе», — приводит слова Тетрадзе Sport24.

22-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603785-tetradze-khvicha-sdelal-sebya-sam-v-gruzii-s-nim-po-nastoyashchemu-ne-rabotali-khorosho-chto-uyekhal-v-rossiyu
Омари Тетрадзе
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
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 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
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 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
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