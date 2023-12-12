Тетрадзе заявил, что в России Кварцехелию подготовили к Европе

Известный в прошлом футболист «Динамо» и сборной России, ныне тренер Омари Тетрадзе рассказал, почему не все перспективные грузинские игроки пробиваются наверх.

«Топ-поколение молодых грузин? Их могло быть еще больше. Но проблема в том, что большинство из них просто теряются при переходе во взрослый футбол. Команды Премьер-лиги не уделяют должного внимания молодежи. Всем нужен только результат — здесь и сейчас. Для молодого игрока нужно создавать условия, чтобы он прогрессировал. Элементарно построить базу, чтобы ребята могли там отдыхать, восстанавливаться, питаться. Но этого нет, поэтому они и деградируют. Хвича сделал себя сам. Базу ему дали в Грузии, но, если бы там с ним по-настоящему работали, сейчас он бы был одним из лучших игроков мира. О чем говорить, если его в свое время выгоняли из «Динамо» Тбилиси! За «Рустави» он провел всего один сезон, в котором забил 1 гол. Он не был железным игроком основы, тренеры ему не доверяли. Хорошо, что вовремя уехал в Россию, где его подготовили к Европе», — приводит слова Тетрадзе Sport24.

22-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.