Миранчук попал в заявку на матч «Аталанта» — «Наполи»

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 31-го тура чемпионата Италии с «Наполи», информирует пресс-служба клуба из Бергамо.

26-летний хавбек пропустил последние три игры «Аталанты» из-за повреждения приводящей мышцей бедра.

Встреча «Аталанта» — «Наполи» пройдет завтра, 3 апреля.

Миранчук в этом сезоне провел 15 матчей в серии А, в которых забил 2 гола и отдал 4 передачи.