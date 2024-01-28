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Мостовой: «Миранчук — красавец, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Александр Мостовой прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Перед началом сезона были опасения, что Миранчука снова будут держать на скамейке запасных. Сначала так и было, но Миранчук — красавец: не стал жаловаться, устраивать скандалы в прессе. Молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты». Надеюсь, у него получится и дальше стабильно выходить в основе и забивать», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провел 18 матчей, забил три мяча и сделал пять голевых передач.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
6
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 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
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 Рома 21 9 5 7 34-25 32
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