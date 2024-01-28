Мостовой: «Миранчук — красавец, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты»

Бывший игрок сборной Александр Мостовой прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Перед началом сезона были опасения, что Миранчука снова будут держать на скамейке запасных. Сначала так и было, но Миранчук — красавец: не стал жаловаться, устраивать скандалы в прессе. Молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты». Надеюсь, у него получится и дальше стабильно выходить в основе и забивать», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провел 18 матчей, забил три мяча и сделал пять голевых передач.