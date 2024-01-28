«Монца» обыграла «Сассуоло» в серии А

«Монца» дома одержала победу над «Сассуоло» в матче 22-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил Андреа Кольпани.

«Монца» (28 очков) занимает 12-е место в серии А. «Сассуоло» (19) идет 15-м в турнирной таблице.

В других матчах 22-го тура «Верона» сыграла вничью с «Фрозиноне» (1:1), а «Дженоа» обыграл «Лечче» (2:1).