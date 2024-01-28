«Лацио» и «Наполи» сыграли вничью в серии А
«Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» в матче 22-го тура итальянской серии А — 0:0.
У «Лацио» прервалась серия из 4 подряд побед в серии А. С 34 очками римляне занимают шестое место в турнирной таблице.
«Наполи» (32 очка) идет девятым в серии А.
Источник: Таблица серии А
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|
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|В
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|П
|+/-
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|
1
|Ювентус
|22
|16
|5
|1
|36-13
|53
|
2
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
3
|Милан
|22
|14
|4
|4
|43-25
|46
|
4
|Аталанта
|21
|11
|3
|7
|37-21
|36
|
5
|Лацио
|21
|10
|4
|7
|24-20
|34
|
6
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
7
|Болонья
|21
|8
|9
|4
|25-20
|33
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Наполи
|21
|9
|5
|7
|30-25
|32
|
10
|Торино
|21
|8
|7
|6
|20-19
|31
|
11
|Монца
|22
|7
|7
|8
|21-28
|28
|
12
|Дженоа
|22
|7
|7
|8
|24-26
|28
|
13
|Фрозиноне
|22
|6
|5
|11
|29-41
|23
|
14
|Лечче
|22
|4
|9
|9
|21-31
|21
|
15
|Сассуоло
|21
|5
|4
|12
|26-37
|19
|
16
|Верона
|22
|4
|6
|12
|20-30
|18
|
17
|Удинезе
|22
|2
|12
|8
|23-37
|18
|
18
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
19
|Эмполи
|22
|4
|5
|13
|15-36
|17
|
20
|Салернитана
|21
|2
|6
|13
|18-42
|12
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38 тур
|26.01
|22:45
|
Кальяри – Торино
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Аталанта – Удинезе
|2 : 0
|27.01
|20:00
|
Ювентус – Эмполи
|1 : 1
|27.01
|22:45
|
Милан – Болонья
|2 : 2
|28.01
|14:30
|
Дженоа – Лечче
|2 : 1
|28.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|1 : 0
|28.01
|17:00
|
Верона – Фрозиноне
|1 : 1
|28.01
|20:00
|
Лацио – Наполи
|0 : 0
|28.01
|22:45
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|29.01
|22:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|20
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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