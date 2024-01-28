«Лацио» и «Наполи» сыграли вничью в серии А

«Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» в матче 22-го тура итальянской серии А — 0:0.

У «Лацио» прервалась серия из 4 подряд побед в серии А. С 34 очками римляне занимают шестое место в турнирной таблице.

«Наполи» (32 очка) идет девятым в серии А.